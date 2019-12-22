2019-12-22T19:28:31+03:00
Общество

В Самаре на Волжском шоссе появятся переходно-скоростные полосы движения

Их должны сделать в рамках ремонта дороги
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас власти Самарской области ищут компанию, которая разработает проект ремонта Волжского шоссе.Сейчас власти Самарской области ищут компанию, которая разработает проект ремонта Волжского шоссе.Фото: Яндекс. Карты
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В Самаре на Волжском шоссе планируют обустроить переходно-скоростные полосы движения. Они появятся на участке трассы от 3 км + 700 м до 4 км + 200 м. Это между улицей Демократической и Московским шоссе.

Кроме того, 500 метров Волжского шоссе на указанном участке ждет капитальный ремонт. Об этом говорится в опубликованном на сайте госзакупок документе. Подрядчик должен будет обустроить те самые переходно-скоростные полосы движения и поменять асфальт на проезжей части.

Сейчас власти Самарской области ищут компанию, которая разработает проект ремонта Волжского шоссе. Проект должен быть готов к 25 июня 2020 года. За него готовы заплатить миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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