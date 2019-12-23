В Самаре на проспекте Металлургов 13-летний подросток угодил под колеса Chevrolet

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-23T08:31:46+03:00

Автомобилист не пропустил пешехода и устроил ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал подросток. Все произошло в воскресенье, 22 декабря, примерно в 15:30 на проспекте Металлургов. Там напротив дома № 80 водитель на автомобиле Chevrolet Cobalt сбил 13-летнего мальчика.

- За рулем иномарки находился 51-летний мужчина. Он наехал на подростка, когда тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без сопровождения взрослых, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося подросток получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU