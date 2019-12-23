В Самаре на проспекте Металлургов 13-летний подросток угодил под колеса Chevrolet
В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал подросток. Все произошло в воскресенье, 22 декабря, примерно в 15:30 на проспекте Металлургов. Там напротив дома № 80 водитель на автомобиле Chevrolet Cobalt сбил 13-летнего мальчика.
- За рулем иномарки находился 51-летний мужчина. Он наехал на подростка, когда тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, без сопровождения взрослых, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося подросток получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU