В Кинеле водитель на Chevrolet Cruze протаранил дерево и погиб

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-23T08:59:04+03:00

Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с деревом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Полицейские разбираются в деталях смертельного ДТП, которое произошло в субботу, 21 декабря, в Кинеле. Примерно в 5:30 на улице Советской водитель на автомобиле Chevrolet Cruze влетел в дерево.

- За рулем иномарки находился 35-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Кооперативной в направлении улицы Набережной, выехал на левую обочину и врезался в дерево, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU