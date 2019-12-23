2019-12-23T08:59:04+03:00
Происшествия

В Кинеле водитель на Chevrolet Cruze протаранил дерево и погиб

Мужчина скончался на месте до приезда медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иномарка превратилась в груду металла после столкновения с деревомИномарка превратилась в груду металла после столкновения с деревомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские разбираются в деталях смертельного ДТП, которое произошло в субботу, 21 декабря, в Кинеле. Примерно в 5:30 на улице Советской водитель на автомобиле Chevrolet Cruze влетел в дерево.

- За рулем иномарки находился 35-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Кооперативной в направлении улицы Набережной, выехал на левую обочину и врезался в дерево, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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