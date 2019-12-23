На трассе под Тольятти водитель Granta «догнал» Skoda и отправил своего пассажира в больницу
В воскресенье, 22 декабря, на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло ДТП. Там в 6:40 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Шкода». По данным полицейских, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки.
- За рулем «Гранты» находился 36-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Самары, не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди иномарки и столкнулся с ней, - сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадали два человека: пассажир отечественного автомобиля и 54-летний водитель иномарки. Первого госпитализировали в больницу, а второму назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU