2019-12-23T12:02:10+03:00
Происшествия

На трассе под Тольятти водитель Granta «догнал» Skoda и отправил своего пассажира в больницу

Также в аварии пострадал водитель иномарки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель отечественной легковушки устроил ДТП, не выбрав безопасную дистанциюВодитель отечественной легковушки устроил ДТП, не выбрав безопасную дистанциюФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 22 декабря, на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло ДТП. Там в 6:40 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Шкода». По данным полицейских, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки.

- За рулем «Гранты» находился 36-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Самары, не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди иномарки и столкнулся с ней, - сообщил в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека: пассажир отечественного автомобиля и 54-летний водитель иномарки. Первого госпитализировали в больницу, а второму назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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