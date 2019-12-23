"Нам нужно все тщательно взвесить": театр драмы в Самаре начнут реставрировать не раньше 2021 года

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-23T14:31:35+03:00

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Министр культуры Самарской области Борис Илларионов рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" о том, когда может начаться реконструкция областного театра драмы. Он объяснил, что проектировщика должны определить до конца 2019 года. Сейчас этим вопросом озабочено министерство строительства.

- В течение года мы должны увидеть проект - каким будет театр после реконструкции. Это лишь первый этап, сами работы нужно будет начать как можно скорее. Я думаю, что ремонтно-реставрационные работы раньше середины 2021 года не начнутся. Лучше не торопиться, сделать хорошо и последовательно, - отметил Борис Илларионов.

А вот судьба труппы пока не ясна, но в министерстве понимают всю ответственность этого решения.

- Что касается труппы: задача непростая. Театр нужно взять и бережно, как ребенка, перенести из одной колыбельки в другую. Есть запрос от самого театра, куда бы они хотели переехать на время, но все еще нужно тщательно взвесить и обсудить вместе с городскими властями и правительством региона, - уточнил министр

ИСТОЧНИК KP.RU