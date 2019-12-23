2019-12-23T14:31:35+03:00
Общество

"Нам нужно все тщательно взвесить": театр драмы в Самаре начнут реставрировать не раньше 2021 года

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью для "КП-Самара" министр культуры Самарской области Борис Илларионов
Антон ЧЕРЕПОК
Поделиться:
Борис Илларионов рассказал о судьбе труппы драмтеатраБорис Илларионов рассказал о судьбе труппы драмтеатраФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" о том, когда может начаться реконструкция областного театра драмы. Он объяснил, что проектировщика должны определить до конца 2019 года. Сейчас этим вопросом озабочено министерство строительства.

- В течение года мы должны увидеть проект - каким будет театр после реконструкции. Это лишь первый этап, сами работы нужно будет начать как можно скорее. Я думаю, что ремонтно-реставрационные работы раньше середины 2021 года не начнутся. Лучше не торопиться, сделать хорошо и последовательно, - отметил Борис Илларионов.

А вот судьба труппы пока не ясна, но в министерстве понимают всю ответственность этого решения.

- Что касается труппы: задача непростая. Театр нужно взять и бережно, как ребенка, перенести из одной колыбельки в другую. Есть запрос от самого театра, куда бы они хотели переехать на время, но все еще нужно тщательно взвесить и обсудить вместе с городскими властями и правительством региона, - уточнил министр

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарским медикам будут компенсировать затраты на частные детские садики
Самара вошла в пятерку городов, куда россияне поедут отдыхать на Новый год
В Самаре бизнесмен заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить полицейского
В Самаре экс-директор детсада отделался условным сроком за аферу с субсидиями
В Жигулевске дачник позвал малознакомого мужчину в баню и убил его
В ТТУ рассказали, когда запустят движение авто на пересечении Ташкентской и Московского шоссе
Коммунальщики пригрозили оставить десятки самарцев без туалетов на Новый год
Самарские школьники представили коллекцию одежды, которая светится на дороге
Стало известно, когда и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Самарской области
УЗИ-аппарат экспертного класса: самарцев приглашают на обследование в СОКВД
Какие дороги перекроют в Самаре в новогоднюю ночь 2020
«Мамаша без мозгов»: жительница Жигулевска за пост в соцсетях получила оскорбления от местной больницы
"Нам нужно все тщательно взвесить": театр драмы в Самаре начнут реставрировать не раньше 2021 года
Пассажиров из центра Самары в Южный город будут возить на электробусах
Самарцев зовут почтить память погибших в годы Афганской войны солдат
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
Стало известно, на каких кладбищах в Самаре можно будет создавать семейные захоронения