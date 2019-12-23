Снесло ураганом: сильный ветер сорвал с места остановку в Сызрани

СЕГОДНЯ 19:34 2019-12-23T19:34:28+03:00

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В Сызрани новый остановочный павильон на ул.Перекопской снесло сильным ветром. Конструкция не выдержала напора стихии и опрокинулась. На это местные жители пожаловались в соцсетях.

- Его просто не закрепили так, как нужно, - уверяет местная жительница. Горожанка уверена, что только чудом никто не пострадал.

Напомним, МЧС предупреждало жителей региона о шквалистом ветре. В Самаре утром в пятницу его напора не выдержал рекламный щит на пересечении ул.Димитрова и Московского шоссе. Сейчас ветер уже стих и по прогнозам синоптиков в ближайшие дни его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU