В Самаре будут судить директора, который оставил без зарплаты 38 человек

СЕГОДНЯ 21:20 2019-12-23T21:22:12+03:00

За махинации с деньгами экс-директор может отправиться за решетку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего гендиректора ООО «СТМ». Его обвиняют в полной невыплате зарплаты более двух месяцев, а также в незаконных манипуляциях с арестованным имуществом.

По версии следствия, мужчина знал о задолженности предприятия перед сотрудниками, но тем не менее целый год, с начала 2018 по январь 2019 года, самовольно распоряжался деньгами компании. В результате 38 работников остались без зарплаты, общая сумма задолженности достигла 5,4 млн рублей. Кроме того, несмотря на наложенный на имуществ компании арест, директор передал его в аренду сторонней организации

Сейчас дело направлено в суд, а вопрос выплаты зарплаты находится на контроле прокуратуры. Люди уже получили 1,9 млн рублей, оставшуюся часть планируют выплатить после продажи имущества компании.

ИСТОЧНИК KP.RU