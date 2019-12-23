В Самаре будут судить директора, который оставил без зарплаты 38 человек
В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего гендиректора ООО «СТМ». Его обвиняют в полной невыплате зарплаты более двух месяцев, а также в незаконных манипуляциях с арестованным имуществом.
По версии следствия, мужчина знал о задолженности предприятия перед сотрудниками, но тем не менее целый год, с начала 2018 по январь 2019 года, самовольно распоряжался деньгами компании. В результате 38 работников остались без зарплаты, общая сумма задолженности достигла 5,4 млн рублей. Кроме того, несмотря на наложенный на имуществ компании арест, директор передал его в аренду сторонней организации
Сейчас дело направлено в суд, а вопрос выплаты зарплаты находится на контроле прокуратуры. Люди уже получили 1,9 млн рублей, оставшуюся часть планируют выплатить после продажи имущества компании.
ИСТОЧНИК KP.RU