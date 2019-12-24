В Самаре на проспекте Карла Маркса прорвало теплосеть

СЕГОДНЯ 08:10 2019-12-24T08:10:30+03:00

Теплоэнергетики обещают закончить все работы до конца дня Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сейчас на месте коммунального ЧП работают сотрудники ПТС

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Утром во вторник, 24 декабря, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная неприятность. В районе дома № 304 по проспекту Карла Маркса прорвало теплосеть диаметром 270 мм.

- Поврежденная труба уже выведена из работы, место дефекта локализовано и огорожено защитными конструкциями. Сейчас идет подготовка к проведению земляных работ. Подача отопления будет организована по резервной схеме, - сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей.

На данный момент на месте повреждения работают 19 сотрудников ПТС и 8 единиц техники. В планах у теплоэнергетиков завершить все ремонтные работы до конца сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU