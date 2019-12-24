В Самаре на проспекте Карла Маркса прорвало теплосеть
Утром во вторник, 24 декабря, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная неприятность. В районе дома № 304 по проспекту Карла Маркса прорвало теплосеть диаметром 270 мм.
- Поврежденная труба уже выведена из работы, место дефекта локализовано и огорожено защитными конструкциями. Сейчас идет подготовка к проведению земляных работ. Подача отопления будет организована по резервной схеме, - сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей.
На данный момент на месте повреждения работают 19 сотрудников ПТС и 8 единиц техники. В планах у теплоэнергетиков завершить все ремонтные работы до конца сегодняшнего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU