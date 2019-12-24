Самарский губернатор примерил на себя роль Деда Мороза и исполнил новогодние мечты нескольких ребят

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-24T19:30:20+03:00

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В Самарской области прошла традиционная новогодняя акция "Елка желаний", где каждый желающий может стать настоящим Дедом Морозом и осуществить мечту воспитанников детских домов или ребят из многодетных и приемных семей. В этом году свои письма главному зимнему волшебнику написали более 3 тысяч детей. Исполнение желаний некоторый из них взял на себя губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Во вторник, 24 декабря, глава региона устроил для ребят новогодний прием с праздничным столом, елкой и подарками.

- Искренне желаю вам успехов и веры в свои силы. Пусть новогодние чудеса случаются в жизни каждого из вас, – пожелал ребятам Дмитрий Азаров.

Губернатор подарил каждому ребенку то, что он просил, и даже сам получил от них несколько подарков. Так, воспитанникам Сызранского центра помощи детям "Искра" глава региона вручил футбольный мяч со своим автографом и атрибутику клуба "Крылья Советов", а также посоветовал им сходить на тренировку команды и показать футболистам свои умения. В ответ юные любители футбола подарили Дмитрию Азарову именную футболку с номером 63. Одной из дочерей приемной семьи Наумовых губернатор подарил набор для рукоделия, а младшие их дети преподнесли ему праздничную поделку "Мышкин дом". 10-летняя Даша Зайцева попросила у Деда Мороза белые коньки. Ее мечта тоже осуществилась.

ИСТОЧНИК KP.RU