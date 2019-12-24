В Сызрани силовики наведались с проверкой в городскую мэрию

СЕГОДНЯ 19:52 2019-12-24T19:52:12+03:00

Проверка коснулась работы одного из муниципальных учреждений

Чем была вызвана необходимость подобного визита, пока держится в тайне

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Во вторник, 24 декабря, сотрудники правоохранительных органов наведались в «гости» в администрацию Сызрани. Поначалу появлялись сообщения, что целью их визита были обыски в кабинетах чиновников. Недавно ситуацию прокомментировали сами представители городской мэрии.

- Сотрудники правоохранительных органов приезжали в администрацию, чтобы провести проверку в отношении деятельности муниципального автономного учреждения «Детский досугово-оздоровительный центр», - сообщили в пресс-службе мэрии Сызрани.

Что послужило причиной для проверки учреждения, чиновники не уточняют. О результатах проведенной силовиками работы они пообещали рассказать позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU