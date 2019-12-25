Под Самарой женщина на Volkswagen опрокинулась в кювет и попала в больницу

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-25T08:04:25+03:00

Автомобилистка не удержала машину на дороге и оказалась в кювете Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Во вторник, 24 декабря, на 4 км трассы «Новокуйбышевск - Речников» в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там около 8:05 автомобиль Volkswagen Polo опрокинулся в кювет.

- За рулем иномарки находилась 30-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны Самары в направлении Новокуйбышевска, нарушила правила расположения авто на дороге и выехала на левую обочину. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего женщина получила травму головы. Она самостоятельно обратилась за помощью в больницу. Медики приняли решение госпитализировать ее. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU