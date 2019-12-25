В Самаре из ТЦ "Космопорт" вывели около 500 человек из-за пожарной сигнализации

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-25T11:59:11+03:00

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Днем в среду, 25 декабря, в торговом центре "Космопорт", который находится на улице Дыбенко в Самаре, сработала пожарная сигнализация. В здании объявили срочную эвакуацию. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В ТЦ "Космопорт" эвакуация. Всех вывели на улицу. Людей так много, что на парковке образовались серьезные пробки, - поделились свидетели произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что вызов на пульт дежурного поступил в 12:06. Пожарная сигнализация сработала в салоне сотовой связи "Связной". Из здания в целях безопасности вывели около 500 человек. По данным оперативного ведомства, в помещении произошло короткое замыкание. Горения не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/751629" frameborder="0"></iframe> Эвакуация людей из ТЦ "Космопорт" в Самаре 25.12.2019.Видео: Сергей Колодзев / Самара Life

ИСТОЧНИК KP.RU