В Самаре из ТЦ "Космопорт" вывели около 500 человек из-за пожарной сигнализации
Днем в среду, 25 декабря, в торговом центре "Космопорт", который находится на улице Дыбенко в Самаре, сработала пожарная сигнализация. В здании объявили срочную эвакуацию. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- В ТЦ "Космопорт" эвакуация. Всех вывели на улицу. Людей так много, что на парковке образовались серьезные пробки, - поделились свидетели произошедшего.
В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области уточнили, что вызов на пульт дежурного поступил в 12:06. Пожарная сигнализация сработала в салоне сотовой связи "Связной". Из здания в целях безопасности вывели около 500 человек. По данным оперативного ведомства, в помещении произошло короткое замыкание. Горения не было.
Эвакуация людей из ТЦ "Космопорт" в Самаре 25.12.2019.Видео: Сергей Колодзев / Самара Life
ИСТОЧНИК KP.RU