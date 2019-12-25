2019-12-25T14:39:51+03:00
Общество

В Самаре запустили проект по предотвращению травли в школе

Он называется «Обидка» и помогает детям справляться с буллингом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Проект включает в себя встречи, на которых школьникам рассказывают о последствиях травли без так называемых «страшилок» и запугиваний. Фото: www.dobro.live.Проект включает в себя встречи, на которых школьникам рассказывают о последствиях травли без так называемых «страшилок» и запугиваний. Фото: www.dobro.live.
Изменить размер текста:

В Самаре запустили проект, который помогает школьникам справиться с травлей. Он называется «Обидка» (Обычная История Детской Коллективной Агрессии»). Такое название предложила ученица 124 самарской школы Александра Лукамасова. Проект включает в себя встречи, на которых школьникам рассказывают о последствиях травли без так называемых «страшилок» и запугиваний. Цель «Обидки» - снизить буллинг в школах и внушить детям, что всегда можно договориться. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

- Сейчас проект включает в себя диагностику до и после мероприятий. Начиная со среднего звена школы диагностика проходит в виде анкетирования, а в начальной школе проводится в виде игр. Мы проводим вводное занятие, на котором ребята узнают не только о травле, но и о том, какие последствия следуют для всех участников. В случае, если выявляются факты травли, то в работу включаются медиаторы школьных служб примирения, - рассказали порталу «Открытые НКО» представители проекта «Обидка».

В разработке встреч участвуют не только взрослые, но и сами школьники. Это 86 детей из 20 учебных заведений Самарской области. Они разрабатывают игры на тему травли, подбирают книги и фильмы для совместного просмотра, чтобы обсудить пути выхода из ситуации травли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноль несчастных случаев: на заводе «Балтика-Самара» прошел День безопасности
В Самаре утвердили изменения в проект строительства второй очереди метро
В Самарской области узбек-браконьер пытался соблазнить полицейского взяткой, чтобы его не отправили на родину
В Самаре запустили проект по предотвращению травли в школе
Из Самарской области незаконно вывели за рубеж почти четверть миллиарда рублей
В Самаре не нашлось противников строительства молельного дома пятидесятников
В Самаре запустят новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой
Более 2 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались без холодной воды
В Тольятти прошла Президентская ёлка Группы компаний «АКОМ»
Уголовное дело в отношении бывшего судьи из Тольятти будет возбуждено в ближайшее время
В Тольятти задержали первого подозреваемого в поставке гнилого мяса в школы и детские сады
В Самаре из ТЦ "Космопорт" вывели около 500 человек из-за пожарной сигнализации
Легенды «Крыльев Советов» снялись в видео про сельский футбол
В Тольятти две женщины с разницей в два часа угодили под колеса легковушек
Дачу со слонами в Самаре могут преобразить в центр молодых художников и архитекторов
«Рубин» проявляет интерес к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву
Восемь причин записаться на прием к урологу: прием ведут специалисты областного кожно-венерологического диспансера
В Самарской области критерий нуждаемости в 2020 году увеличат до 23 тысяч рублей
Горожане предложили пустить автобусы № 1 и 51 до «Самара Арены»
Присвоение Самаре статуса исторического поселения оказалось под угрозой срыва
Президенту РФ рассказали о поставках гнилого мяса в детский сад и школу Тольятти
Губернатор Самарской области рассказал, как он встречает Новый год
Под Самарой женщина на Volkswagen опрокинулась в кювет и попала в больницу
В полиции прокомментировали сообщения о попытке похищения второклассницы в селе под Тольятти
В Тольятти школьникам и студентам отменят льготы на проезд в маршрутках
Самарцы одобрили строительство высотки с детсадом и парковкой на 400 мест напротив ТЦ «Самолет»
Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова
В Новокуйбышевске мэрия ищет похитителей отца зеленого кролика