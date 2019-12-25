В Самаре запустили проект по предотвращению травли в школе

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-25T14:39:51+03:00

Проект включает в себя встречи, на которых школьникам рассказывают о последствиях травли без так называемых «страшилок» и запугиваний. Фото: www.dobro.live.

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В Самаре запустили проект, который помогает школьникам справиться с травлей. Он называется «Обидка» (Обычная История Детской Коллективной Агрессии»). Такое название предложила ученица 124 самарской школы Александра Лукамасова. Проект включает в себя встречи, на которых школьникам рассказывают о последствиях травли без так называемых «страшилок» и запугиваний. Цель «Обидки» - снизить буллинг в школах и внушить детям, что всегда можно договориться. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

- Сейчас проект включает в себя диагностику до и после мероприятий. Начиная со среднего звена школы диагностика проходит в виде анкетирования, а в начальной школе проводится в виде игр. Мы проводим вводное занятие, на котором ребята узнают не только о травле, но и о том, какие последствия следуют для всех участников. В случае, если выявляются факты травли, то в работу включаются медиаторы школьных служб примирения, - рассказали порталу «Открытые НКО» представители проекта «Обидка».

В разработке встреч участвуют не только взрослые, но и сами школьники. Это 86 детей из 20 учебных заведений Самарской области. Они разрабатывают игры на тему травли, подбирают книги и фильмы для совместного просмотра, чтобы обсудить пути выхода из ситуации травли.

ИСТОЧНИК KP.RU