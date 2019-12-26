Появились фото с места гибели двух человек в "семерке" под КАМАЗОМ в Самарской области
Под Самарой в ужасной аварии погибли два человека. 75-летний мужчина ехал за рулем "семерки" по трассе М 5 в Камышлинском районе. На пассажирском сидении рядом с ним сидела женщина. В какой-то момент мужчина не спарвился с управлением авто и выехал на встречку. К сожалению там он не избежал встречи с большегрузом.
- Навстречу ему ехал КАМАЗ в составе автоприцепа. За рулем был водитель 54 лет, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Машина серьезно пострадала, вся передняя часть - всмятку. И водитель, и пассажирка скончались на месте ДТП.
Водитель и пассажирка погибли на месте. Фото: ГУ МФД РФ по Самарской области
Сейчас в аварии разбираются полицейские, им предстоит выяснить все подробности ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU