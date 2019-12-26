2019-12-26T08:43:28+03:00
Происшествия

Появились фото с места гибели двух человек в "семерке" под КАМАЗОМ в Самарской области

Жуткое ДТП произошло в Камышлинском районе около половины шестого в среду, 25 декабря
Анастасия МЫШКИНА
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От машины почти ничего не осталось. Фото: ГУ МФД РФ по Самарской областиОт машины почти ничего не осталось. Фото: ГУ МФД РФ по Самарской области
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Под Самарой в ужасной аварии погибли два человека. 75-летний мужчина ехал за рулем "семерки" по трассе М 5 в Камышлинском районе. На пассажирском сидении рядом с ним сидела женщина. В какой-то момент мужчина не спарвился с управлением авто и выехал на встречку. К сожалению там он не избежал встречи с большегрузом.

- Навстречу ему ехал КАМАЗ в составе автоприцепа. За рулем был водитель 54 лет, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Машина серьезно пострадала, вся передняя часть - всмятку. И водитель, и пассажирка скончались на месте ДТП.

Водитель и пассажирка погибли на месте. Фото: ГУ МФД РФ по Самарской области

Водитель и пассажирка погибли на месте. Фото: ГУ МФД РФ по Самарской области

Сейчас в аварии разбираются полицейские, им предстоит выяснить все подробности ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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