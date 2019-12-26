В Самаре в районе "Кинапа" грузовик опрокинулся на бок
Авария спровоцировала серьезную пробку
Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром в четверг, 26 декабря, на улице Лесной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе "Кинапа" на дороге опрокинулся грузовик. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили очевидцы.
- Грузовик упал на левый бок. Он частично занял крайнюю полосу и тротуар. Рядом еще легковушка на аварийке стоит. Из-за аварии образовалась серьезная пробка, - рассказали свидетели происшествия.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС и медики скорой помощи. Пострадал ли кто-нибудь, пока не известно. Обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU