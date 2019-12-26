В Самаре на проспекте Кирова под колеса Daewoo Nexia угодили две женщины

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-26T09:54:48+03:00

Женщины попали под колеса авто, когда переходили дорогу в неположенном месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В среду, 25 декабря, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы. Около 11:30 водитель автомобиля Daewoo Nexia с номерами республики Татарстан в районе Кировского рынка сбил двух женщин.

- За рулем иномарки находился 28-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Теннисной, напротив дома № 129г по проспекту Кирова наехал на 29-летнюю девушку и 55-летнюю женщину, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

Обеих пострадавших доставили в больницу. Медики осмотрели их и отправили по домам. По данным полицейских, они пересекали дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU