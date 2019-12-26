На трассе М-5 под Сызранью водитель «Газели» насмерть задавил пешехода

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-26T12:01:00+03:00

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Ночью 25 декабря на 905 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 2:30 водитель грузовой «Газели» с номерами Оренбургской области сбил пешехода.

- За рулем автомобиля находился 34-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, наехал на 37-летнего мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте без светоотражающих элементов на одежде, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU