Бил кулаками, сковородкой и ножом: жителя Тольятти осудили за жестокое убийство девушки

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-26T12:29:29+03:00

Мужчина поссорился с девушкой во время совместной попойки на квартире знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, который жестоко убил девушку. Расправу над ней он устроил летом 2019 года в квартире своего знакомого.

- Установлено, что мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомых на кухне. В какой-то момент между ним и девушкой на почве личных неприязненных отношений возник конфликт, - сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.

Мужчина начал избивать девушку: сначала руками и ногами, потом ударил сковородкой по голове. Закончилось все тем, что он схватил с подоконника нож и ударил им девушку в живот. Ранения оказались смертельными.

Комсомольский районный суд признал тольяттинца виновным в убийстве девушки и приговорил его к 10,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU