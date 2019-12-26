В Самаре на маршрут троллейбуса № 6 могут добавить автобусы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-26T14:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Самары попросили ввести альтернативный троллейбусу № 6 вид общественного транспорта. Напомним, он курсирует от Губернского рынка до улицы Грозненской, но иногда его маршрут сокращают до Хлебной площади.

- Когда троллейбус № 6 начнет ходить по полному маршруту, а не до Хлебной площади? Будет ли альтернатива этому виду транспорта в виде муниципального, где будут действовать все карты? - поинтересовалась в твиттере местная жительница.

В ТТУ Самары сообщили, что маршрут троллейбусов № 6 пришлось на время сократить из-за проведения на улице Алексея Толстого аварийных работ на водопроводной трубе. Теперь он курсирует по обычной схеме. Между тем, департамент транспорта пообещал, что рассмотрит возможность введения альтернативы троллейбусу № 6 в виде автобуса в 2020 году в рамках работ по реализации нацпроекта. Также этот процесс синхронизируют с закупкой подвижного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU