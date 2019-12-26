В Самарской области для борьбы с гололедом заготовили 90 тысяч тонн песка и соли
Власти Самарской области отчитались о готовности к зимнему содержанию региональных дорог. Этим занимается ГКП «АСАДО», которое имеет в своем распоряжении 655 единиц спецтехники с системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
- Готовность оборудования и инженерных сетей к зиме составляет 100%. Для борьбы с гололедом заготовлено 90 тысяч тонн песко-соляной смеси и 12 тысяч тонн чистой соли, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Что касается Самары, то здесь бороться со снегом будут почти 300 спецмашин. Вывозить снег будут на 5 полигонов. Также город сделал необходимые запасы противогололедных реагентов. Правда, на пешеходных дорожках, которые покрылись приличным слоем льда, горожане встречают их очень редко.
ИСТОЧНИК KP.RU