В Самарской области для борьбы с гололедом заготовили 90 тысяч тонн песка и соли

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-26T15:19:45+03:00

Тема обработки дорог и тротуаров против гололеда сейчас очень актуальна Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Власти Самарской области отчитались о готовности к зимнему содержанию региональных дорог. Этим занимается ГКП «АСАДО», которое имеет в своем распоряжении 655 единиц спецтехники с системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

- Готовность оборудования и инженерных сетей к зиме составляет 100%. Для борьбы с гололедом заготовлено 90 тысяч тонн песко-соляной смеси и 12 тысяч тонн чистой соли, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Что касается Самары, то здесь бороться со снегом будут почти 300 спецмашин. Вывозить снег будут на 5 полигонов. Также город сделал необходимые запасы противогололедных реагентов. Правда, на пешеходных дорожках, которые покрылись приличным слоем льда, горожане встречают их очень редко.

ИСТОЧНИК KP.RU