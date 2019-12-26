2019-12-26T16:54:14+03:00
Общество

Стало известно, под каким номером будет ездить новогодний автобус в Самаре

Праздничное настроение пассажирам там дарят Дед Мороз и Снегурочка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ООО "СамараАвтоГаз"Фото: ООО "СамараАвтоГаз"Фото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В четверг, 26 декабря, по улицам Самары начал курсировать новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как и в прошлом году он будет ездить по маршруту № 37, то есть от улицы Георгия Димитрова до Хлебной площади.

- Приняли эстафету у коллег из ТТУ - запустили новогодний автобус. Дед Мороз с внучкой напомнили сегодня пассажирам о правилах поведения в общественном транспорте и вручили витаминные сувениры. А сотрудники ООО "Транспортная карта" еще и дарили карты тем, кто хорошо себя вел, - сообщили в твиттере представители компании "СамараАвтоГаз".

Напомним, что недавно в Самаре запустили и новогодний трамвай. Управляет им Дед Мороз, а пассажиров обилечивает Снегурочка. Курсирует трамвай под номером 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24