Стало известно, под каким номером будет ездить новогодний автобус в Самаре

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-26T16:54:14+03:00

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В четверг, 26 декабря, по улицам Самары начал курсировать новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как и в прошлом году он будет ездить по маршруту № 37, то есть от улицы Георгия Димитрова до Хлебной площади.

- Приняли эстафету у коллег из ТТУ - запустили новогодний автобус. Дед Мороз с внучкой напомнили сегодня пассажирам о правилах поведения в общественном транспорте и вручили витаминные сувениры. А сотрудники ООО "Транспортная карта" еще и дарили карты тем, кто хорошо себя вел, - сообщили в твиттере представители компании "СамараАвтоГаз".

Напомним, что недавно в Самаре запустили и новогодний трамвай. Управляет им Дед Мороз, а пассажиров обилечивает Снегурочка. Курсирует трамвай под номером 3.

ИСТОЧНИК KP.RU