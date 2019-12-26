2019-12-26T19:41:08+03:00
Происшествия

Ненависть к погонам: сотрудники ФСБ задержали мужчин, избивших силовиков в штатском

Три стража порядка в результате конфликта в кафе получили травмы
Александра БУДАЕВА
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Пока задержаны только три участника конфликтаПока задержаны только три участника конфликтаФото: кадр с оперативного видео
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В Самаре сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали подозреваемых в нападении на представителей правоохранительных органов. Были ли это полицейские или сотрудники Росгвардии, оперативные структуры тщательно скрывают.

Правда, в тот день стражи порядка были в штатском и отдыхали компанией с женами с детьми в одном из кафе Красноглинского района Самары.

- Шестеро сотрудников правоохранительных органов находились там в нерабочее время, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в региональном Следственном комитете. - Там же находилась компании из 15 мужчин, которые провоцировали ссору с сотрудникам силового ведомства.

Как водится, обе конфликтующие стороны вышли на улицу "поговорить", в итоге три человека в погонах (невидимых на тот момент) получили травмы. Сейчас они живы-здоровы, но следователи уже завели уголовное дело. Правда, по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью человека", а не по факту нападения на стражей порядка.

Найти подозреваемых оказалось сложно, но возможно, с этим справились опера из ФСБ. Задержать первую "партию" быстро и аккуратно им помогли ОМОНовцы из Росгвардии. При задержании у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и патроны. Двух задержанных по решению суда уже арестовали, судьба третьего пока не решена.

Параллельно силовики пытаются установить местонахождение остальных участников этой истории. По данным собственных источников в оперативных структурах, во время ссоры в кафе они точно знали, что перед ними - люди в погонах, что и "подогрело" градус конфликта.

Также предполагается, что люди, которых разыскивают силовые структуры, могут быть причастны к иным преступлениям.

В Самаре ФСБ задержала подозреваемых в нападении на полицейских.Александра БУДАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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