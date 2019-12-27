2019-12-27T08:05:00+03:00
Происшествия

«Все лицо было в крови»: в Крутых Ключах 17-летний подросток угодил под колеса Kia Ceed

Молодой человек переходил дорогу в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Удар был очень сильнымУдар был очень сильнымФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в четверг, 26 декабря, в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 19:50 на улице Мира пенсионер на Kia Ceed сбил подростка.

- У парня все лицо в крови было, и вроде бы он руку сломал. Прохожие сразу бросились ему помогать, говорили ему рукой не шевелить, - рассказала «Комсомольской правде — Самара» местная жительница.

Прохожие пытались помочь подростку до приезда медиков Фото: Евгения ГУЛЯЕВА

Прохожие пытались помочь подростку до приезда медиковФото: Евгения ГУЛЯЕВА

Как выяснилось, под колеса легковушки угодил 17-летний подросток. Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, 72-летний автомобилист наехал на парня в районе дома № 67 по улице Мира, когда тот решил перейти дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. В результате молодой человек получил серьезные травмы. Его госпитализировали в реанимацию одной из городских больниц. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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