После жалоб сызранцев инспекторов ГИБДД привлекут к ответстенности за оформление несуществующих нарушений
Сызранская прокуратура в октябре и декабре проверила местных ГАИшников, на которых с лета жаловалось население. В итоге нарушения подтвердились, и надзорное ведомство сейчас принимает меры по наказанию нарушителей.
- Установлены факты вынесения незаконных и необоснованных решений по делам об административных нарушениях, необоснованное привлечение водителей к административной ответственности за нарушения ПДД и другие недостатки, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре города Сызрани.
Прокуратура внесла в адрес начальника МУ МВД России «Сызранское» 3 представления об устранении указанных нарушений закона, опротестован один из протоколов, составленных на водителя.
По результатам проверки 8 должностных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности, служебные проверки по 5 сотрудникам пока продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU