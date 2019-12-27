2019-12-27T16:47:12+03:00
Общество

После жалоб сызранцев инспекторов ГИБДД привлекут к ответстенности за оформление несуществующих нарушений

Местная прокуратура провела проверку, которая показала, что полиция не всегда добросовестно относилась к выполнению своих обязанностей
Александра БУДАЕВА
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8 сотрудников сызранской полиции уже привлекли к дисциплинарной ответственности8 сотрудников сызранской полиции уже привлекли к дисциплинарной ответственностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сызранская прокуратура в октябре и декабре проверила местных ГАИшников, на которых с лета жаловалось население. В итоге нарушения подтвердились, и надзорное ведомство сейчас принимает меры по наказанию нарушителей.

- Установлены факты вынесения незаконных и необоснованных решений по делам об административных нарушениях, необоснованное привлечение водителей к административной ответственности за нарушения ПДД и другие недостатки, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре города Сызрани.

Прокуратура внесла в адрес начальника МУ МВД России «Сызранское» 3 представления об устранении указанных нарушений закона, опротестован один из протоколов, составленных на водителя.

По результатам проверки 8 должностных лиц уже привлекли к дисциплинарной ответственности, служебные проверки по 5 сотрудникам пока продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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