2019-12-27T17:09:33+03:00
Общество

В последние дни уходящего года погода в Самарской области будет переменчивой

Ночью местами по области температура опустится до -25°C
Евгения ВАСИНА
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Одевайтесь теплееОдевайтесь теплееФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области в последние дни уходящего года погода может подбросить сюрпризы.

- Погода будет переменчивой. Это связано с быстрой сменой воздушных масс. В выходные дни погода будет определяться тыловой частью циклона с центром над Южным Уралом. Сохранится умеренно морозная погода, местами с небольшим снегом. К началу следующей недели на Среднюю Волгу переместится гребень антициклона, сформировавшийся в арктическом воздухе. Осадки прекратятся, температура воздуха значительно понизится. Но уже во вторник новая порция теплого атлантического воздуха устремится на Европейскую территорию России. И в нашем регионе в предпраздничный день погода резко изменится: ветер станет юго-западным и усилится, пойдет снег, а температура воздуха повысится, - сообщила синоптик приволжского «Приволжское УГМС» Надежда Пестрикова.

Так в субботу днем в Самарской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололёд. Ветер будет северный 3-8 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.

В ночь с субботы на воскресенье местами пройдет слабый снег. Ветер будет северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.

В воскресенье, 29 декабря, слабый снег сохраниться в некоторых районах, а температура воздуха поднимется до -6...-11 °C.

Ночь с воскресенье на понедельник будет самой морозной. Погода будет малооблачной, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -14...-19 °C, а местами столбик термометра опустится до -20...-25 °C.

В понедельник будет также морозно: -12...-17 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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