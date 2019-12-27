Появились подробности страшной аварии на дороге «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал»
- Месиво. Два человека насмерть, ребенок пострадал, - сообщили очевидцы жуткой аварии на автодороге «Подъезд к городу Оренбург от М-5 «Урал». ДТП произошло днем 27 декабря. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, оказали первую помощь пострадавшим, установили и опросили свидетелей происшествия.
- По предварительной версии полицейских, водитель автомобиля «Джели» ехал по автодороге «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал»» со стороны Самары в направлении поселка Алексеевка. Водитель не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.
Многотонная машину буквально смяла легковушку. Два пассажира иномарки – мужчина и женщина – погибли на месте. Водитель легковушки и его пассажирка – 14-летняя девочка госпитализированы.
Сейчас полицейские проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
- Госавтоинспекция напоминает! Уважаемые водители будьте предельно внимательны и не забывайте соблюдать Правила дорожного движения, - обратились полицейские к водителям.
ИСТОЧНИК KP.RU