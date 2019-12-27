Самара заняла пятое место в рейтинге «Дорогие «однушки» в новостройках ПФО»

СЕГОДНЯ 21:17 2019-12-27T21:23:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты ЦИАН изучили рынок новостроек Приволжского федерального округа и составили рейтинг регионов, в которых предлагают самые дорогие новенькие «однушки».

Отбор провели среди строящихся объектов и тех, что сданы в эксплуатацию не более пяти лет назад, но продаются без отделки. Из 14 регионов ПФО в топ-10 не вошли республики Мордовия, Марий Эл и Чувашия. В этих субъектах максимальный уровень в категории однокомнатных квартир находится ниже отметки в 3 млн рублей. Оренбургская область смогла преодолеть этот барьер, однако ценника в 3,02 млн рублей оказалось недостаточно для попадания в первую десятку, где минимум составляет 3,18 млн рублей.

По итогам исследования выяснилось, что самые дешевые «однушки» продают в Пензенской области. Там, в одном из элитных жилых комплексах просят 3, 18 млн рублей за квартиру в 46,1 кв. м. Лидер рейтинга - Нижегородская область - 18,15 млн рублей за однокомнатную квартиру в элитном жилом комплексе. Стоит отметить, что площадь этой квартиру - 72,6 кв. м.

Самарская область оказалась в золотой середине топ-10 и заняла пятое место. У нас за «однушку» площадью 52,3 кв .м. запросили 5,1 млн рублей. Жилой комплекс с однокомнатными квартирами такой стоимость находится на первой линии от набережной Волги в Октябрьском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU