2019-12-27T23:27:15+03:00
Общество

Теперь по правилам: В Самарской области забор воды шел без согласования с управлением Росрыболовства

В дело вмешалась природоохранная прокуратура
Евгения ВАСИНА
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Теперь все по согласованиюТеперь все по согласованиюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Выяснилось, что ООО «Самарские коммунальные системы» работало с нарушением. Компания осуществляет забор воды из Саратовского водохранилища на 1410 км и 1416 км от устья реки Волги на основании договоров водопользования. Однако эта работа не была согласована в установленном порядке со Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства. В дело пришлось вмешаться Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.

- По постановлениям прокуратуры ООО «СКС» и инженер отдела экологии организации 17 сентября привлечены к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ. Но по результатам рассмотрения представления прокуратуры ООО «СКС» нарушения не устранены, в связи с чем прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Самары, - сообщили в ведомстве.

После обращения в суд ООО «СКС» полностью удовлетворило требования прокуратуры.

- Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. В настоящее время решение суда исполнено. – добавили в природоохранной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Теперь по правилам: В Самарской области забор воды шел без согласования с управлением Росрыболовства
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