Под Самарой беременная женщина улетела в кювет на Шевроле Нива

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-28T09:15:56+03:00

Она не справилась с управлением и оказалась в больнице

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Около 9 вечера 27 декабря ДТП случилосьна трассе между городами Самара и Отрадный. Пострадала в нем женщина 31 года, которая ехала на автомобиле Шевроле Нива. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала в левый кювет. Затем автомобиль опрокинулся.

- Водитель Шевроле Нива была доставлена в больницу, оказалось, что женщина беременна, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщина ехала в сторону Самары. Пока неизвестно, как авария скажется на здоровье ее ребенка. Полицейским предстоит разобраться в причинах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU