2019-12-28T09:15:56+03:00
Происшествия

Под Самарой беременная женщина улетела в кювет на Шевроле Нива

Она не справилась с управлением и оказалась в больнице
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Беременная женщина улетела в кювет на Шевроле НиваБеременная женщина улетела в кювет на Шевроле Нива
Изменить размер текста:

Около 9 вечера 27 декабря ДТП случилосьна трассе между городами Самара и Отрадный. Пострадала в нем женщина 31 года, которая ехала на автомобиле Шевроле Нива. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала в левый кювет. Затем автомобиль опрокинулся.

- Водитель Шевроле Нива была доставлена в больницу, оказалось, что женщина беременна, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщина ехала в сторону Самары. Пока неизвестно, как авария скажется на здоровье ее ребенка. Полицейским предстоит разобраться в причинах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прыгни как Соболев: в Самаре открылся бесплатный парк развлечений у "Самара Арены"
В Самаре назвали психические заболевания, которыми страдают дети в регионе
Не один, так другой упадет: в Самаре объявили желтый уровень опасности из-за гололеда
Бабушка погибла, девочка - в реанимации: в Самарской области Geely с тремя пассажирами влетел под грузовик
Под Самарой беременная женщина улетела в кювет на Шевроле Нива
Теперь по правилам: В Самарской области забор воды шел без согласования с управлением Росрыболовства
Самара заняла пятое место в рейтинге «Дорогие «однушки» в новостройках ПФО»
Теперь центр под защитой: Самара стала историческим поселением регионального значения
Появились подробности страшной аварии на дороге «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал»
Никаких обманутых дольщиков: в Самарской области в 2020 году планируют завершить минимум 6 недостроев
Бесплатные шаттлы и парковки: Самарцев довезут до елки в Олимпийской Деревне
Один человек погиб, четверо пострадали: в Тольятти на ул. Родины столкнулись четыре автомобиля
В последние дни уходящего года погода в Самарской области будет переменчивой