Под Самарой беременная женщина улетела в кювет на Шевроле Нива
Она не справилась с управлением и оказалась в больнице
Беременная женщина улетела в кювет на Шевроле Нива
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Около 9 вечера 27 декабря ДТП случилосьна трассе между городами Самара и Отрадный. Пострадала в нем женщина 31 года, которая ехала на автомобиле Шевроле Нива. В какой-то момент она не справилась с управлением и съехала в левый кювет. Затем автомобиль опрокинулся.
- Водитель Шевроле Нива была доставлена в больницу, оказалось, что женщина беременна, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Женщина ехала в сторону Самары. Пока неизвестно, как авария скажется на здоровье ее ребенка. Полицейским предстоит разобраться в причинах аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU