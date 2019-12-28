2019-12-28T12:58:19+03:00
Общество

Дед Мороз, темный нос: к Параду зимних волшебников в Сызрани присоединились вертолетчики из Африки

Деды Морозы с праздничным шествием прошли по городу в субботу 28 декабря
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Сызрани Дедами Морозами стали студенты из африканских стран. Фото: КТВ ЛучВ Сызрани Дедами Морозами стали студенты из африканских стран. Фото: КТВ Луч
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В Сызрани 28 декабря в преддверии Нового года состоялся Парад Дедов Морозов. Колонна зимних волшебников с белыми бородами и в красных нарядах прошла по главной улице города. Маленькие жители Сызрани были счастливы. Как сообщает КТВ-Луч, к шествию присоединились курсанты вертолетного училища, десять из них - граждане африканских стран, так что Деды Морозы из них получились экзотичные, но белая борода оказалась к лицу каждому.

Самым маленьким Дедом Морозом на Параде стал ученик первого класса. Кроме Дедушек, в шествии приняли участие ростовые куклы - мышки (символы будущего года).

На главной площади участников Парад уже ждали дети, вместе с которыми зимние волшебники стали водить хороводы и даже устроили танцевальный флешмоб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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