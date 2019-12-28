Связисты из Самары стали лучшими в России в юбилейном для войск связи году

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-28T13:17:45+03:00

Оценку выставили по итогам более 50 мероприятий, в том числе и участия в стратегическом командно-штатном учении "Центр - 2019"

Изменить размер текста: A A

Самарская бригада управления 2-й Гвардейской общевойсковой армии стала лучшей в 2019 году. В Москве командир бригады подполковник Михаил Морозов получил из рук главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова кубок и вымпел. Их он привез в Самару, а на торжественном построении объявил благодарность всему личному составу. Информация об этом будет внесена в личное дело каждого военнослужащего.

- Нашу бригаду в вековой юбилей признали лучшей. Теперь наше достижение еще 100 лет никто не сможет повторить, - сказал командир.

Оценили работу самарской бригады по итогам 50 мероприятий боевой подготовки. Например, военные отлично продемонстрировали боевые возможности на стратегическом командно-штабном учении "Центр - 2019".

ИСТОЧНИК KP.RU