2019-12-28T13:17:45+03:00
Общество

Связисты из Самары стали лучшими в России в юбилейном для войск связи году

Оценку выставили по итогам более 50 мероприятий, в том числе и участия в стратегическом командно-штатном учении "Центр - 2019"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Бригада получила вымпел и кубокБригада получила вымпел и кубок
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Самарская бригада управления 2-й Гвардейской общевойсковой армии стала лучшей в 2019 году. В Москве командир бригады подполковник Михаил Морозов получил из рук главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова кубок и вымпел. Их он привез в Самару, а на торжественном построении объявил благодарность всему личному составу. Информация об этом будет внесена в личное дело каждого военнослужащего.

- Нашу бригаду в вековой юбилей признали лучшей. Теперь наше достижение еще 100 лет никто не сможет повторить, - сказал командир.

Оценили работу самарской бригады по итогам 50 мероприятий боевой подготовки. Например, военные отлично продемонстрировали боевые возможности на стратегическом командно-штабном учении "Центр - 2019".

ИСТОЧНИК KP.RU

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