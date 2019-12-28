2019-12-28T14:16:40+03:00
Общество

Места в пять ясельных групп распределят между самарцами в последний день года

Всего родители смогут пристроить 246 малышей. Распределение мест будет проходить в 9.00 31 декабря
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре выделили места в пяти ясельных группахВ Самаре выделили места в пяти ясельных группах
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В Самаре распределят места в пять ясельных групп. Речь идет о детских садах, которые работают на первых этажах жилых домов. Распределение состоится в 9.00 31 декабря 2019 года в автоматизированном порядке. Поставить ребенка в очередь или добавить новые детсады в уже поданное заявление можно через МФЦ. Для этого нужно иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Также для льготных категорий нужен документ, подтверждающий это право. Также в департаменте образования уточнили, что при постановке в очередь нужно указывать адрес детского сада.

Запись в ясельные группы будет производиться в детские сады по следующим адресам:

ул. Чапаевская, 232А на 40 мест в Ленинском районе (МБДОУ «Детский сад № 69» г.о. Самара); мкр. Крутые Ключи, 37 на 40 мест в Красноглинском районе (МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара); пос. Мехзавод, квартал 1, 31 на 20 мест в Красноглинском районе (МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара); ул. Физкультурная, 103 на 82 места в Советском районе (МБДОУ «Детский сад № 275» г.о. Самара); ул. Аэродромная, 111 на 53 места в Советском районе (МБДОУ «Детский сад № 328» г.о. Самара).

ИСТОЧНИК KP.RU

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