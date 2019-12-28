В Самарской области два пассажира погибли в улетевшем в кювет автомобиле

28 Дек. 20:54 2019-12-28T21:52:38+03:00

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В Самарской области на автодороге Клявлино-Шентала автомобиль китайского производства улетел в кювет. Пассажир 48 лет погиб на месте, помощь врачей понадобилась водителю и еще двоим пассажирам.

- Мужчина скончался до прибытия медиков. Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте и оказывали первую помощь пострадавшим, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области. И сообщили, что чуть позже в больнице умер еще один пассажир 65 лет.

Пока неизвестно, из-за чего водитель не справился с управлением иномаркой и почему перевернулся в кювет. Возможно, виновата гололедица, о которой сегодня предупреждали в МЧС. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. И просят водителей быть максимально осторожными на дороге и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU