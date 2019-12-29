В Самаре легковушка сбила девушку, которая выходила из трамвай

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-29T09:04:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 28 декабря на Заводском шоссе в Самаре под колеса автомобиля попала 25-летняя девушка, ЧП произошло в 8.40 на остановке общественного транспорта под названием "Госбанк".

- Ну как обычно, автомобилисты же не смотрят: трамвай остановился, двери открылись, конечно, пассажиры выходить будут, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" очевидцы. - А этот куда-то, видимо, торопился, вот и рванул. А тут девушка из трамвая выходила, так и попала ему под колеса.

Оказалось, что за рулем автомобиля была женщина. В полиции уточнили, что ей 36 лет, давно ли она за рулем и сколько за ней числится нарушений, пока не известно.

Пострадавшую девушку на "Скорой помощи" увезли в больницу, медики осмотрели ее и отпустили лечиться домой.

По факту ДТП в полиции тем временем начали проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU