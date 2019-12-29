2019-12-29T09:04:35+03:00
Происшествия

В Самаре легковушка сбила девушку, которая выходила из трамвай

Авария произошла возле остановки "Госбанк"
Александра БУДАЕВА
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Женщина-водитель куда-то сильно торопиласьЖенщина-водитель куда-то сильно торопиласьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Утром 28 декабря на Заводском шоссе в Самаре под колеса автомобиля попала 25-летняя девушка, ЧП произошло в 8.40 на остановке общественного транспорта под названием "Госбанк".

- Ну как обычно, автомобилисты же не смотрят: трамвай остановился, двери открылись, конечно, пассажиры выходить будут, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" очевидцы. - А этот куда-то, видимо, торопился, вот и рванул. А тут девушка из трамвая выходила, так и попала ему под колеса.

Оказалось, что за рулем автомобиля была женщина. В полиции уточнили, что ей 36 лет, давно ли она за рулем и сколько за ней числится нарушений, пока не известно.

Пострадавшую девушку на "Скорой помощи" увезли в больницу, медики осмотрели ее и отпустили лечиться домой.

По факту ДТП в полиции тем временем начали проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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