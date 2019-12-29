2019-12-29T10:28:31+03:00
Общество

Рецепт постного оливье с морепродуктами от депутата Александра Хинштейна

Народный избранник из Самары поделился с «Комсомолкой» оригинальным рецептом популярного салата с морепродуктами
Ольга НОВИКОВА
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Главный новогодний салат может быть и постнымГлавный новогодний салат может быть и постным
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Депутат Госдумы уже несколько лет соблюдает Рождественский пост, поэтому многих традиционных салатов и мясных горячих блюд в новогоднюю ночь не ест. Но какое же застолье без Оливье! Поэтому Александр Хинштейн придумал собственную версию популярного салата – постную.

- Вместо мяса или колбасы можно добавить морепродукты по вкусу. Я, например, предпочитаю отварные креветки, - поделился депутат с журналистом «Комсомольской правды - Самара». – А вместо традиционного майонеза я добавляю постный.

Все остальные ингредиенты главного новогоднего салата в этом рецепте остались без изменений: отварной картофель и морковь, лук, консервированный зеленый горошек и соленые огурцы. Последние, кстати, можно заменить на свежие – получится тоже вкусно

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рецепт постного оливье с морепродуктами от депутата Александра Хинштейна
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