Рецепт постного оливье с морепродуктами от депутата Александра Хинштейна
Депутат Госдумы уже несколько лет соблюдает Рождественский пост, поэтому многих традиционных салатов и мясных горячих блюд в новогоднюю ночь не ест. Но какое же застолье без Оливье! Поэтому Александр Хинштейн придумал собственную версию популярного салата – постную.
- Вместо мяса или колбасы можно добавить морепродукты по вкусу. Я, например, предпочитаю отварные креветки, - поделился депутат с журналистом «Комсомольской правды - Самара». – А вместо традиционного майонеза я добавляю постный.
Все остальные ингредиенты главного новогоднего салата в этом рецепте остались без изменений: отварной картофель и морковь, лук, консервированный зеленый горошек и соленые огурцы. Последние, кстати, можно заменить на свежие – получится тоже вкусно
ИСТОЧНИК KP.RU