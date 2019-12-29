В Самаре ПАЗик без водителя задавил пешехода

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-29T13:54:37+03:00

В момент ЧП внутри автобуса никого не было Фото: Архив "КП"

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26 декабря в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП: на автостоянке, расположенной на Стромиловском шоссе погиб 55-летний мужчина.

Как сообщили корреспондентам "КП-Самара" собственные источники в правоохранительных органах, пешеход попал под колеса "ПАЗа", автобус в этот момент был без водителя.

Почему произошел самопроизвольный откат и где в этот момент был водитель автобуса, пока не известно.

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются правоохранительные органы, уголовное дело пока не возбуждено.

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ИСТОЧНИК KP.RU