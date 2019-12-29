В Самаре ПАЗик без водителя задавил пешехода
26 декабря в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП: на автостоянке, расположенной на Стромиловском шоссе погиб 55-летний мужчина.
Как сообщили корреспондентам "КП-Самара" собственные источники в правоохранительных органах, пешеход попал под колеса "ПАЗа", автобус в этот момент был без водителя.
Почему произошел самопроизвольный откат и где в этот момент был водитель автобуса, пока не известно.
В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются правоохранительные органы, уголовное дело пока не возбуждено.
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ИСТОЧНИК KP.RU