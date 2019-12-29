2019-12-29T13:54:37+03:00
Происшествия

В Самаре ПАЗик без водителя задавил пешехода

В обстоятельствах ЧП разбираются следователи
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
В момент ЧП внутри автобуса никого не былоВ момент ЧП внутри автобуса никого не былоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

26 декабря в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП: на автостоянке, расположенной на Стромиловском шоссе погиб 55-летний мужчина.

Как сообщили корреспондентам "КП-Самара" собственные источники в правоохранительных органах, пешеход попал под колеса "ПАЗа", автобус в этот момент был без водителя.

Почему произошел самопроизвольный откат и где в этот момент был водитель автобуса, пока не известно.

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются правоохранительные органы, уголовное дело пока не возбуждено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре ПАЗик без водителя задавил пешехода
В Самаре возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летнего подростка
На ул.Авроры в Самаре столкнулись три автомобиля, в том числе такси с пассажиром внутри
Опасная халатность: в Сызрани нашли серьезные нарушения при ремонте вагонов
Пожар в Старой Самаре: огонь распространялся по межэтажным перекрытиям
Рецепт постного оливье с морепродуктами от депутата Александра Хинштейна
Работал без страховки: в Тольятти во время выступления сорвался канатоходец
В Самаре легковушка сбила девушку, которая выходила из трамвай
Не узнал Волочкову и крутил любовь с китаянкой: маг-чернокнижник из Тольятти стал победителем "Битвы экстрасенсов"
В Самарской области два пассажира погибли в улетевшем в кювет автомобиле
Это по-тольяттински: в одном из дворов автограда елку сделали из покрашенных шин
В Тольятти строителя накажут за то, что он нашел чужую карту и стал везде ей платить