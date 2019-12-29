В Самаре иномарка сбила пенсионерку прямо на "зебре"
28 декабря в четыре часа вечера на перекрестке улиц Металлистов и Победы под колеса автомобиля Kia Rio попала женщина. Пострадавшей 80 лет, дорогу она переходила по "зебре".
- Автомобиль двигался по улице Металлистов со стороны улицы Свободы в направлении улицы Победы, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областной полиции. - Водитель поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.
Почему 27-летний парень, управлявший иномаркой, не пропустил пенсионерку, объяснить полиции он так и не смог.
Пострадавшая госпитализирована, а полиция ведет проверку всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU