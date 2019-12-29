В Самаре иномарка сбила пенсионерку прямо на "зебре"

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-29T17:47:44+03:00

Водитель поторопился и не пропустил пешехода Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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28 декабря в четыре часа вечера на перекрестке улиц Металлистов и Победы под колеса автомобиля Kia Rio попала женщина. Пострадавшей 80 лет, дорогу она переходила по "зебре".

- Автомобиль двигался по улице Металлистов со стороны улицы Свободы в направлении улицы Победы, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областной полиции. - Водитель поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

Почему 27-летний парень, управлявший иномаркой, не пропустил пенсионерку, объяснить полиции он так и не смог.

Пострадавшая госпитализирована, а полиция ведет проверку всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU