2019-12-29T21:52:00+03:00
Общество

На трассе М 5 между Самарой и Тольятти из-за колеи изменили скоростной режим

Теперь максимально разрешенная там скорость - 90 км в час
Александра БУДАЕВА
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Сильно разгоняться на трассе опасноСильно разгоняться на трассе опасноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На трассе М 5 на участке между Самарой и Тольятти вновь поменяли скоростной режим - знаки, которые позволяют там ехать на скорости до 110 км в час закрыли. Как сообщает "СитиТрафик", теперь в Ставропольском районе с 997 по 1002 км можно ехать не быстрее 90 км в час.

Связано это с образованием колеи на дороге - она повышает аварийные риски.

По предварительным данным, введенные ограничения - временные. И после ремонта этого отрезка дороги, который запланирован на 2020 год, все вернется на круги своя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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