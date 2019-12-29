На трассе М 5 между Самарой и Тольятти из-за колеи изменили скоростной режим
Теперь максимально разрешенная там скорость - 90 км в час
Сильно разгоняться на трассе опасноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На трассе М 5 на участке между Самарой и Тольятти вновь поменяли скоростной режим - знаки, которые позволяют там ехать на скорости до 110 км в час закрыли. Как сообщает "СитиТрафик", теперь в Ставропольском районе с 997 по 1002 км можно ехать не быстрее 90 км в час.
Связано это с образованием колеи на дороге - она повышает аварийные риски.
По предварительным данным, введенные ограничения - временные. И после ремонта этого отрезка дороги, который запланирован на 2020 год, все вернется на круги своя.
ИСТОЧНИК KP.RU