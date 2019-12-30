В Самаре водитель на «Приоре» отправил в больницу женщину-пешехода

СЕГОДНЯ 07:55 2019-12-30T07:55:15+03:00

Авария произошла в районе пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 29 декабря, на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Примерно в 16:30 в районе дома 6А водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на 59-летнюю женщину.

- За рулем легковушки находился 30-летний мужчина. Он, двигаясь по улице XXII Партсъезда в направлении Заводского шоссе, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть улицы XXII Партсъезда в неположенном месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина получила серьезные травмы. Ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU