2019-12-30T10:11:15+03:00
Происшествия

В Самаре на улице Урицкого под колесами автобуса погибла женщина

Горожанка переходила дорогу не по пешеходному переходу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина от полученных травм скончалась на местеЖенщина от полученных травм скончалась на местеФото: Instagram.com
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Утром в понедельник, 30 декабря, на улице Урицкого в Самаре произошло смертельное ДТП. Неподалеку от Крымской площади в районе остановки общественного транспорта под колеса автобуса угодила женщина.

- Женщина на вид около 60 лет переходила дорогу в неположенном месте. На нее наехал ПАЗ 56 маршрута, за рулем которого находился 61-летний мужчина. От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей, а также все детали случившегося. Как добавляют в облГлавке, пассажиры автобуса в результате ДТП не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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