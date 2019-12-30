В Самаре на улице Урицкого под колесами автобуса погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-30T10:11:15+03:00

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Утром в понедельник, 30 декабря, на улице Урицкого в Самаре произошло смертельное ДТП. Неподалеку от Крымской площади в районе остановки общественного транспорта под колеса автобуса угодила женщина.

- Женщина на вид около 60 лет переходила дорогу в неположенном месте. На нее наехал ПАЗ 56 маршрута, за рулем которого находился 61-летний мужчина. От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей, а также все детали случившегося. Как добавляют в облГлавке, пассажиры автобуса в результате ДТП не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU