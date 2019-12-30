В Самарской области приставы опечатали часть завода из-за опасного оборудования

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-30T10:57:03+03:00

Предприятие не смогло предоставить информацию о сроке службы своих станков

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В Волжском районе на 30 суток приостановили работу одного из местных предприятий. Завод нарушал требования промышленной безопасности, что могло нанести вред его сотрудникам.

- Проверка показала, что в документации завода нет данных о сроке службы технических устройств. За нарушение на организацию был составлен протокол по статье «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Суд постановил приостановить деятельность предприятия на 1 месяц. Приставы выехали на место и опечатали часть завода, где находится потенциально опасное оборудование. У руководства организации есть 30 суток, чтобы устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU