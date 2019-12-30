В Самаре из-за утечки на трубе жители нескольких домов на Мехзаводе остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-30T12:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром в понедельник, 30 декабря, в Красноглинском районе Самары произошла коммунальная неприятность. В 10 квартале поселка Мехзавод выявили утечку из земли на трубе диаметром 150 мм. Из-за этого жители нескольких домов остались без холодной воды.

- На месте работают сотрудники «Самарских коммунальных систем». Холодное водоснабжение отключено в 10 квартале по адресам: дома № 1-9 12-18, 20 и 21. Воды не будет, ориентировочно, до 20:00, - сообщили в соцсетях представители администрации Красноглинского района.

На время работ жителей Мехзавода обеспечат питьевой водой. Бойлер установят возле дома дома № 17 в 10 квартале поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU