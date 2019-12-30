2019-12-30T12:26:33+03:00
Общество

В Самаре из-за утечки на трубе жители нескольких домов на Мехзаводе остались без холодной воды

Под отключение попал 10 квартал поселка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителям Мехзавода обещать вернуть холодную воду сегодня вечеромЖителям Мехзавода обещать вернуть холодную воду сегодня вечеромФото: Архив "КП"
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Ранним утром в понедельник, 30 декабря, в Красноглинском районе Самары произошла коммунальная неприятность. В 10 квартале поселка Мехзавод выявили утечку из земли на трубе диаметром 150 мм. Из-за этого жители нескольких домов остались без холодной воды.

- На месте работают сотрудники «Самарских коммунальных систем». Холодное водоснабжение отключено в 10 квартале по адресам: дома № 1-9 12-18, 20 и 21. Воды не будет, ориентировочно, до 20:00, - сообщили в соцсетях представители администрации Красноглинского района.

На время работ жителей Мехзавода обеспечат питьевой водой. Бойлер установят возле дома дома № 17 в 10 квартале поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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