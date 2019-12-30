2019-12-30T13:52:17+03:00
Общество

Владельцев аварийных домов в Самаре, которые хотят расселить в 2020 году, зовут в департамент управления имуществом

У горожан хотят спросить, что они хотят получить взамен: новое жилье или деньги
Анастасия ФИЛАТОВА
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В списке на расселение в 2020 году - несколько десятков домовВ списке на расселение в 2020 году - несколько десятков домовФото: Архив "КП"
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В Самаре жильцов аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, зовут в департамент управления имуществом. Чиновники хотят узнать, что хотят получить горожане взамен своих ветхих жилищ.

- Собственникам аварийных домов в срок до 2 февраля 2020 года нужно обратиться в департамент управления имуществом, который находится на улице Красноармейской, 17, и определить способ переселения: предоставление нового жилья или денежное возмещение, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.

При себе нужно будет иметь паспорт и документы, подтверждающие права собственности на недвижимость. Те, кто не придет в департамент в указанный срок, смогут рассчитывать только на выплату возмещения. Список домов, которые собираются расселить в 2020 году, можно посмотреть на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Владельцев аварийных домов в Самаре, которые хотят расселить в 2020 году, зовут в департамент управления имуществом