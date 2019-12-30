Куда звонить самарцам, если в новогодние праздники отключат электричество

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-30T14:12:49+03:00

Энергетики уже проверили все оборудование и готовы ко всем неожиданностям во время новогодних праздников Фото: Илона МАЙСКАЯ

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В Самарской области энергетики в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Специалисты АО «Самарская сетевая компания» будут стоять на страже электросетей без выходных с 31 декабря по 8 января.

- Наш персонал уже подготовился к работе в праздничные дни: мы осмотрели электросетевое оборудование, сформировали аварийно-восстановительные бригады, проверили резервные источники электроснабжения, а также провели пробные пуски дизельных генераторов, - рассказали в «ССК».

Административно-технический персонал компании будет дежурить на дому в круглосуточном режиме. Так, что если вдруг произойдет какой-нибудь сбой или отключится электроснабжение, специалисты оперативно все устранят. В случае возникновения проблем жители Самарской области могут позвонить в «ССК» по номеру горячей линии: 8-800-222-30-20. В Самаре также будут дополнительно работать номера дежурно-диспетчерской службы: 260-13-31 и 260-40-43.

ИСТОЧНИК KP.RU