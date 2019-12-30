Подарок к Новому году: в Самаре открыли детский сад на Ново-Вокзальной

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-30T14:53:12+03:00

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В Самаре в понедельник, 30 декабря, заработал еще один детский сад. Он разместился на улице Ново-Вокзальной, 213. В торжественном открытии нового дошкольного учреждения приняли участие глава города Елена Лапушкина, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и, конечно, дети с их родителями.

- Для детей оборудованы игровые комнаты, уютные спальни, пищеблок, медкабинет, фитнес-зал и сенсорная комната, - поделились представители городской администрации в твиттере.

Новый детский сад рассчитан на 240 мест, в том числе на 60 детей в возрасте до 3 лет. По словам родителей малышей, открытие садика - самый лучший подарок к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU