2019-12-30T14:55:20+03:00
Общество

Коктейля не будет: описание процесса изготовления бутылки с зажигательной смесью признали запрещенным

Недавно суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Рецепт могут использовать преступники, так что теперь он запрещенРецепт могут использовать преступники, так что теперь он запрещен
Изменить размер текста:

Прокуроры Промышленного района наткнулись на просторах интернета на сайт, где подробно изложено, как изготовить Коктейль Молотова - бутылку с зажигательной смесью. На том же сайте обнаружились рекомендации, как усилить эффект ядреного "зелья", чтобы добиться мощного взрыва.

- Указанная информация может использоваться при подготовке тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе терактов, поэтому мы и обратились в суд с ходатайством признать эту информацию запрещенной, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Недавно суд это ходатайство удовлетворил, следующий шаг, вероятно, будет связан с блокировкой странички, где был опубликован "рецепт".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, куда отправится первый самолет из Самары в 2020 году
В Самарской области осужденные сыграли в постановке по шекспировской пьесе «Макбет»
В Самаре дело об ограблении передали в Следственный комитет, потому что полиция не увидела там преступления
В Самаре после удара током 5-летнего ребенка возбудили уголовное дело
В Самаре ребенка ударило током во дворе собственного дома
Бывшему главе депстроя Самары не удалось смягчить свое наказание под Новый год
В Самаре коммунальная неприятность оставила без тепла 9 многоэтажек
Коктейля не будет: описание процесса изготовления бутылки с зажигательной смесью признали запрещенным
Подарок к Новому году: в Самаре открыли детский сад на Ново-Вокзальной
Концерт, дискотека и салют: Новый год в «Олимпийской деревне» будут праздновать до 3:00
Куда звонить самарцам, если в новогодние праздники отключат электричество
Владельцев аварийных домов в Самаре, которые хотят расселить в 2020 году, зовут в департамент управления имуществом