Коктейля не будет: описание процесса изготовления бутылки с зажигательной смесью признали запрещенным

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-30T14:55:20+03:00

Рецепт могут использовать преступники, так что теперь он запрещен

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Прокуроры Промышленного района наткнулись на просторах интернета на сайт, где подробно изложено, как изготовить Коктейль Молотова - бутылку с зажигательной смесью. На том же сайте обнаружились рекомендации, как усилить эффект ядреного "зелья", чтобы добиться мощного взрыва.

- Указанная информация может использоваться при подготовке тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе терактов, поэтому мы и обратились в суд с ходатайством признать эту информацию запрещенной, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Недавно суд это ходатайство удовлетворил, следующий шаг, вероятно, будет связан с блокировкой странички, где был опубликован "рецепт".

ИСТОЧНИК KP.RU