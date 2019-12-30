В Самаре коммунальная неприятность оставила без тепла 9 многоэтажек

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-30T15:19:32+03:00

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В Кировском районе Самары в понедельник, 30 декабря, жители нескольких домов остались без отопления и горячей воды. Виной всему — коммунальная неприятность на теплосетях.

- Ташкентская, 139 с 4 ночи нет ни отопления, ни горячей холодной воды. Что делать? По-моему это издевательство! - возмущаются в твиттере горожане.

Как сообщили в администрации Кировского района, на внутриквартальных инженерных сетях теплоснабжения в районе дома № 141 по улице Ташкентской была обнаружена утечка. Сейчас на месте работают сотрудники «Предприятия тепловых сетей». Пока без отопления остаются 9 домов. «ПТС» обещает завершить все работы до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU