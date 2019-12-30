2019-12-30T16:06:36+03:00
Происшествия

В Самаре дело об ограблении передали в Следственный комитет, потому что полиция не увидела там преступления

Пострадавшая утверждает, что лишилась более 100 тысяч рублей, делом теперь занимается Следственный комитет
Александра БУДАЕВА
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Заявление у пострадавшей приняли, а вот уголовное дело возбуждать почему-то не сталиЗаявление у пострадавшей приняли, а вот уголовное дело возбуждать почему-то не сталиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре уже 2 месяца не могут разобраться с заявлением, которое поступило в полицию еще в октябре.

Согласно изложенным там сведениям, днем 7 октября в Самаре неизвестный напал на женщину в ее собственной квартире. Это не элитный район, не богатый коттедж - жертва живет в обычной пятиэтажке на пр.Карла Маркса. Зачем она открыла дверь незнакомцу - история умалчивает, но мужчина ее ударил, а потом отобрал всю имевшуюся в доме наличку - 117 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию, там провели доследственную проверку, но в возбуждении уголовного дела отказали. Причем с формулировкой "в связи с отсутствием события преступления".

- Мы изучили материалы проверки, на наш взгляд, уголовное дело можно и нужно было возбудить по статье "Грабеж", - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района. - Мы опросили заявительницу и ее родственников, и они рассказали, что сотрудники ОВД "надавили" на них, чтобы пострадавшая написала заявление с просьбой не проводить дальнейшую проверку, потому что преступника якобы найти невозможно.

26 ноября постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили, материалы вновь направили в ОП №2 Промышленного района Самары, где они снова "зависли".

17 декабря прокуратура изъяла всю необходимую документацию и передала дело в Следственный комитет. Там 26 декабря все-таки возбудили уголовное дело.

Впрочем, собственные источники "Комсомолки" в следствии утверждают, что с этим делом все может оказаться не так-то просто: мол, опера не халтурили и проверку провели, как положено, так что отказ был обоснован. Удастся ли сотрудникам Следственного комитета выяснить новые подробности произошедшего в октябре, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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