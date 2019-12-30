2019-12-30T15:40:25+03:00
Происшествия

В Самаре ребенка ударило током во дворе собственного дома

Следователи уже возбудили уголовное дело
Александра БУДАЕВА
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По мнению экспертов, мальчик пострадал не слишком сильноПо мнению экспертов, мальчик пострадал не слишком сильноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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25 декабря после проведения проверки в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту ЧП, которое произошло еще 21 августа.

В этот день 5-летнего малыша ударило током, когда он дотронулся до металлической световой опоры, которая стоит во дворе жилых домов №№ 81 и 83 по ул.Георгия Димитрова.

Мальчик получил электротравму, эксперты пока квалифицируют ее как легкий вред здоровью.

- Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Кто отвечал за световую опору, правильность ее подключения к электрическим сетям и работоспособность, пока до конца не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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