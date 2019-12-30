2019-12-30T15:49:43+03:00
Происшествия

В Самаре после удара током 5-летнего ребенка возбудили уголовное дело

Мальчик получил электротравму, прикоснувшись к световой опоре
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователи выясняют все обстоятельства происшествия с ребенкомСледователи выясняют все обстоятельства происшествия с ребенкомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре следователи возбудили уголовное дело после того, как 5-летний мальчик пострадал от удара током. Травму ребенок получил во дворе на улице Георгия Димитрова.

- В ходе проверки установлено, что 21 августа 2019 года примерно в 20:30 5-летний мальчик прикоснулся к металлической световой опоре, установленной во дворе домов № 81 и 83 по улице Георгия Димитрова, и получил электротравму. Ребенку был причинен легкий вред здоровья, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Промышленного района.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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